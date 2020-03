Zapiranje zdravilišč ni predvideno

V primeru zaznave suma na okužbo s koronavirusom pri gostih in pacientih v slovenskih naravnih zdraviliščih, ni predvideno zapiranje ali karantena hotelskih in zdraviliških stavb. To je sklep pogovorov, ki ji je imel odbor za zdravstvena vprašanja v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ) s predstavnico Nacionalnega inštituta za javno zdravje, dr. Sanjo Vuzem in direktorico direktorata za javno zdravje pri ministrstvu za zdravje, dr. Mojco Gobec.

V zdraviliščih so pripravljeni postopki in ukrepi v primeru, da bi zaznali sum na okužbo s koronavirusom pri gostih in pacientih. Osebo, ki bo kazala vidne epidemiološke znake (povišana telesna temperatura, oteženo dihanje in posledično gibanje) bodo v zdraviliščih napotili na odvzem brisa na eno od 55 vstopnih točk, ki so jih pripravili na NIJZ in ministrstvu za zdravje.

V SSNZ so se povezali z lokalnimi zdravstvenimi ustanovami ter pripravili protokole ravnanja, prav tako so pripravili tudi obvestila, ki jih gostje prejmejo v svojih sobah. V njih med drugim tudi poudarjajo zaščitne ukrepe, kot so dosledno umivanje z milom in toplo vodo, razkuževanje in dobra prezračenost prostorov.

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč je podprla iniciativo, ki so jo je pripravili Azijsko-pacifiški inštitut za hidroterapijo in klimatoterapijo ter skupina vodilnih svetovnih strokovnjakov s področja balneologije in lastnikov zdravilišč iz celega sveta. Ti so združeni v Global Wellness Institute Hot Springs Iniciative, katerega član je tudi SSNZ. Iniciativa predlaga krepitev imunskega sistema v boju proti korona virusu z redno uporabo termalnih kopeli.

»Znanstveno je namreč dokazano, da redno kopanje v termalnih vodah krepi imunski sistem. Predlagatelji iniciative bodo ponudili kitajskim zdravnikom in zdravstvenemu osebju brezplačno sedemdnevno uporabo termalnih kopališč v kitajskem mestu Chongqing, ki so sodelovali pri aktivnostih v boju s koronavirusom v mestu Wuhan«, so sporočili iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.

RG

Foto: SSNZ