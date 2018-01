Zaplet v celjskem urgentnem centru

Na nas se je obrnil poslušalec, ki je opozoril – kot pravi – na nesprejemljiv dogodek, ki se mu je v začetku tega tedna zgodil v celjskem Urgentnem centru. Zdravniško pomoč je iskal zaradi slabega zdravstvenega stanja svojega zeta, ki ga je v urgentni center pripeljal v torek, nekaj minut po 22. uri zvečer. Bolnišnica je primer, ki ga opisujemo v nadaljevanju, preiskala, vendar se njene navedbe od navedb našega poslušalca razlikujejo.

Branko Lešnik navaja, da je klical na 112 v torek ob 21.58 in prosil za urgentni prevoz bolnika, ki bruha kri, v bolnišnico. Podal je svoje podatke in povedal kaj se dogaja. Nato je sledila prevezava telefonskega klica dežurnemu v reševalno enoto. Tu naj bi bralec, zatem ko je razložil vse podrobnosti, pred nadaljnjo vezavo k dežurni zdravnici, linijo prekinil ali pa je zmanjkalo signala. Pravi, da ga je bilo strah, čas pa je tekel. Nato so ga klicali nazaj. A je bolnika nekako nato sam odpeljal v urgentni center. In tu se je zapletlo.

Branko Lešnik:

Čez nekaj minut je domnevno bolničar prišel pomagat, pravi Lešnik, ki je nad izjavo medicinske sestre tako šokiran, da se je na njen postopek pritožil.

Na naše vprašanje, ali navedeno drži, so nam iz Splošne bolnišnice Celje posredovali naslednji odgovor, v katerem pojasnjujejo najprej potek prvega klica na 112, od koder so ga prevezali dispečerju.

»Dispečer je klicatelju zastavil vprašanja, katerih namen je oceniti resnost zdravstvenega stanja in pridobiti dodatne informacije, še zlasti ali gre za neposredno življenjsko ogroženost. Ker po skopih podatkih, ki jih je dobil od klicatelja ni šlo za neposredno življenjsko ogroženost (pacient pri zavesti, pogovorljiv,…), je dispečer odločitev o neposrednih in nadaljnjih ukrepih prepustil dežurni zdravnici in ji želel prevezati klicatelja. Pred vezavo klica je ta dobil tudi jasno navodilo, naj pacienta ne vozi sam. Klicatelj se s tem ni strinjal in je prekinil klic. Zdravstveni dispečer je klical nazaj, ob tem pa je bil deležen zavrnitve, kletvic in ponovne prekinitve klica. O zapletu je nato obvestil zdravnika v Urgentnem centru Celje. Ob tem moramo poudariti, da je dispečer deloval v skladu s predpisanimi protokoli,« pojasnjujejo v Splošni bolnišnici Celje.

Glede zapleta pri vpisu pacienta, pa v bolnišnici navajajo: »Pri vpisu je g. Lešnik povedal, da ima v avtomobilu svojca in prosi za pomoč pri prestavljanju le-tega na voziček. Administratorka je poklicala bolničarja in mu povedala da potrebuje pomoč, gospodu pa razložila, da pomoč pride takoj. Gospod je odšel nazaj ven do avtomobila, se vrnil v urgentni center in govoril z varnostnikom, ki mu je povedal, da ni pristojen za pomoč pacientom. Triažna medicinska sestra, ki dela na vstopni točki v UCC, je v tem času predajala prejšnjega pacienta naprej v specialistično obravnavo. Ko se je vrnila, je z bolničarjem takoj odšla do pacienta v avtomobilu in ga vprašala po njegovih težavah. Ker je pacient težko sodeloval pri izstopanju iz avtomobila, ga je vprašala, zakaj niso poklicali 112. V tistem trenutku je Branko Lešnik vzrojil, povedal, da so klicali, vendar jim reševalnega vozila niso hoteli poslati. Medicinska sestra in bolničar sta pacienta pomagala prestaviti na voziček, ga odpeljala na triažo. Glede na zabeležen potek obravnave pacienta v urgentnem centru, navedbe, da je pacient čakal vsaj 15 minut, da bi ga iz avtomobila prestavili v prostore urgentnega centra, ne držijo.«

Toda Lešnik vztraja pri tem, da je zanj sporne besede, ko je prosil za pomoč pri prenosu bolnika: “… pokličite na 112, mi imamo samo do vhoda …” izrekla medicinska sestra pri vpisu in ne medicinska sestra pri vozilu.

V bolnišnici dodajajo, da se ljudje ob poslabšanju zdravstvenega stanja svojcev znajdejo v stiski in da zelo subjektivno presojajo tako stanje svojca kot postopke, ki se izvajajo za razrešitev njihovega zdravstvenega problema. »Zaradi tega med postopki lahko pride tudi do komunikacijskih šumov,« še pojasnjujejo v bolnišnici.

Več podrobnosti o tem in podatkov, kakšen je protokol in kakšna so navodila delavcem v tovrstnih primerih, bomo poročali v tiskani izdaji Novega tednika prihodnji teden.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SHERPA