Zaprti maloobejni prehodi s Hrvaško

Na obmejnem območju Obsotelja in Kozjanskega so opolnoči začasno zaprli maloobmejne prehode za obmejni promet. Na podlagi odločitve Slovenije in Hrvaške gre za nujen ukrep za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Potniki, ki nameravajo prestopati mejo med državama, lahko to storijo na mejnih prehodih Dobovec in Rogatec, ki ostajata odprta.



V Občini Podčetrtek je v izolaciji več posameznikov, a kot pravi župan Peter Misja uradnih podatkov, koliko je potencialno okuženih, nimajo. Kot je dejal, so se problema zavedli takoj, vendar je bil na primer že postopek zapiranja term Olimija zahteven postopek, saj so imeli v tistem času v hotelih nameščenih še približno 600 gostov. “Pohvaliti moram tudi odziv krajevnih podjetnikov, gostincev. Pravočasno so se odzvali tudi na osnovni šoli. Občinska uprava je majhna in lahko obvladljiva. Tudi štab civilne zaščite z vsemi potrebnimi službami, storitvami in pomočjo smo organizirali na daljavo. Mislim, da je v tem trenutku tudi takšno zbiranje ljudi lahko problematično. Še posebej, ker trenutno večjih potreb na lokalni ravni za takšno pomoč še ne zaznavamo. Smo pa v pripravljenosti,” je dejal župan Peter Misja.

STO, foto: arhiv NT(Andraž Purg – GrupA)