Zaradi brutalnih ropov dobil eno višjih zapornih kazni

Na celjskem okrožnem sodišču so danes izrekli kar 17 let in 6 mesecev zapora vodji brutalnih ropov premožnejših družin na Celjskem Anžetu Jelenu. Gre za eno višjih izrečenih kazni za tovrstna kazniva dejanja.

Skupina roparjev, ostali sostorilci so kazniva dejanja priznali in bili že obsojeni, je od novembra leta 2017 do februarja lani nasilno oropala štiri družine na širšem celjskem območju. Pri tem naj bi si člani združbe neupravičeno prilastili za skoraj 100 tisoč evrov premoženjske koristi. Roparji so bili med dejanji nasilni, člane družin so tudi pretepali, da so jim ti morali povedati, kje hranijo denar in zlatnino. V enem primeru so celo streljali in pri tem poškodovali psa.

Jelen naj bi bil vodja in organizator skupine, prav tako naj bi skupino usmerjal z informacijami o družinah, ki so bile tarče roparskih pohodov. Sodišče je danes ob izreku sodbe Jelenu tudi podaljšalo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti.

SŠol