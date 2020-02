Zaradi gojenja konoplje jima grozi do deset let zapora

Žalski policisti so konec preteklega tedna opravili več hišnih preiskav na tamkajšnjem območju in ovadili 38-letna moška, ki so jima zasegli več kot 900 sadik konoplje, okoli dva kilograma posušenih delcev konoplje, manjšo količino konopljine smole ter več opreme za gojenje te rastline. Grozi jima do deset let zapora.

Policisti so preiskavo začeli na podlagi sumov, da moška na svojih domovih, vikendu ter v zapuščeni hiši, ki je njuna skupna last, gojita konopljo.

Eden od njiju je imel celo več prirejenih prostorov za gojenje konoplje. Zasegli so mu tudi nekaj denarja, za katerega sumijo, da izhaja iz preprodaje droge. Pri drugemu so našli tudi dva šotora, prilagojena za gojenje konoplje. Oba pa sta v hiši, ki naj bi bila njuna skupna last, imela še tri prostore, ki so bili namenjeni konoplji in še dva večja šotora.

Oba sta bila s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog privedena k preiskovalnemu sodniku, ki jima je odredil pripor.

SŠol