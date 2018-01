Zaradi izjemnega zanimanja za Almo podaljšali razstavo

Razstava, posvečena svetovni popotnici, pisateljici, ljubiteljski raziskovalki, poliglotki in teozofinji Almi M. Karlin, ki so jo ob 90-letnici njene vrnitve s poti okrog sveta pripravili v Cankarjevem domu v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje, bo odprta do 21. januarja.

Kolumbovo hčer si je od 21. septembra ogledalo 5.200 obiskovalcev. Pred bližajočim se iztekom časa za ogled razstave se je obisk še povečal, zato so se v Cankarjevem domu odločili za podaljšanje. Življenje in pogum Alme M. Karlin sta navdihnila veliko obiskovalcev. Nad odlični odzivi je bila presenečena in navdušena avtorica razstave Barbara Trnovec, ki bo najbolj zanimive in kreativne odzive na razstavo osvetlila na zadnjem predavanju Neznana Alma 14. januarja ob 17. uri.

V podaljšanem času razstave bodo organizirali štiri javna vodenja, v četrtek, 11. in 18. januarja, v soboto, 20., in v nedeljo, 21. januarja, ob 17. uri.

BGO