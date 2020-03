Zaradi nespoštovanja omejitve gibanja že izrekli nekaj glob

Od polnoči je z vladnim odlokom prepovedano gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Prepovedano je tudi gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter dostop na javna mesta in površine. Odlok določa nekaj izjem, med drugim za prihod na delo, opravljanje kmetijskih dejavnosti in nego družinskih članov.

Novo število uradno okuženih z novim koronavirusom je zraslo na 756, kar je 26 več kot dan prej, je povedal minister za zdravje Tomaž Gantar. V nedeljo smrtnih žrtev ni bilo.

Zaradi nespoštovanja omejitve gibanja in druženja na prostem so na Polzeli redarji in policisti že včeraj poostreno nadzorovali sprehajalce in jih nekaj tudi oglobili, pravi župan Jože Kužnik.

Kazen za kršitelje je 500 evrov. Strogost nadzora bodo po besedah župana v prihodnje še stopnjevali. Če so doslej redarji izrekali pretežno opozorila, bodo kršitelje v bodoče dosledno kaznovali oziroma izrekali globe. V Občini Polzela pa se obeta še zaostritev omejitve gibanja na nekaterih območjih.

Kot dodaja Jože Kužnik, bo vse znano danes popoldne ali zvečer.

Tudi iz velenjske občine so sporočili, da bodo v primeru nespoštovanja omejitve gibanja primorani sprejeti dodatne ukrepe – npr. zaprtje pešpoti okoli jezera in ostalih rekreacijskih točk v mestu.

BOJANA AVGUŠTINČIČ