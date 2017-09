Zaradi pokala ostal skoraj pred vrati dvorane

Le kdo na nedavnem evropskem košarkarskem prvenstvu med spremljanjem tekem na tribunah ni opazil Aleksandra Javornika – Žalskega, ki s svojo domiselno opravo ni postal le ljubljenec slovenskega občinstva, temveč tudi režiserjev tekem, ki so ga po dobrih slovenskih akcijah redno uvrščali v prenos. Z značilnim prikimavanjem, privzdigovanjem pokala in izvirno podobo je postal »prvi« med slovenskimi navijači, ki so dobro napolnili dvorano Sinan Erdem.

Žalčan je velik ljubitelj slovenskega športa. Športnike redno spodbuja na vseh pomembnih tekmovanjih, letos pa se je naloge s pomočjo sponzorjev lotil še posebej resno. Manjkal ni niti na eni tekmi slovenske košarkarske reprezentance. Svojo pot je začel že ob skupinskih bojih v Helsinkih in jo nato nadaljeval v Istanbulu. Košarkarje je ves čas spodbujal preoblečen v Tita, opravo pa je dopolnil s šaljivimi navijaškimi dodatki. V času evropskega prvenstva iz rok ni izpustil velikega pokala, zaradi katerega bi se kmalu zgodilo, da bi ostal pred vrati športne dvorane. »Vedno, ko se pojavim s pokalom, imam pri vstopu v dvorano nekaj težav z varnostniki, ki me nato po pol ure prerekanj vedno spustijo noter,« pripoveduje Žalski, ki mu je v Turčiji pri vstopu v dvorano pomagala celo slovenska policija.

