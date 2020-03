Zaradi potrjene okužbe domov dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina

Z novim koronavirusom je okužen tudi dijak Šolskega centra Rogaška Slatina, kar je z dopisom in objavo na spletni strani potrdila ravnateljica Dubravka Berc Prah.



V šoli so že ob 9. uri prekinili pouk in dijake poslali domov. Po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so tako dijakom kot zaposlenim svetovali, naj se samoopazujejo, če se bodo pojavili znaki okužbe, kot so slabo počutje, kašelj, vročina in težko dihanje, pa naj pokličejo osebnega zdravnika ali dežurno službo.

LKK, foto: ŠCRS