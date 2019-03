Zaradi spletne goljufije izgubili več kot dvajset tisočakov

Večkrat smo že poročali o spletnih goljufijah, katerih žrtve so tudi podjetja. Ena takšnih goljufij se je zgodila na območju Šmarja pri Jelšah, kjer je ustanova oškodovana za kar 23 tisoč evrov. V računovodsko službo so namreč ta teden dobili elektronsko sporočilo, ki naj bi ga poslal njihov direktor in odredil nakazilo 23.700 evrov na račun pravne osebe v tujini. Nakazilo so v računovodstvu tudi izvedli.

Včeraj so ponovno dobili podobno sporočilo, vendar so posumili, da gre za goljufijo. Podobno se je zgodilo tudi v enem izmed celjskih podjetij, kjer so pravočasno ugotovili, da gre za goljufijo, v nasprotnem primeru bi bilo podjetje oškodovano za več kot 40 tisoč evrov.

Policija zato opozarja na večjo previdnost, saj gre za lažna sporočila, ki so oblikovana tako, da je kot pošiljatelj navedena vodilna oseba v podjetju. S tem namreč zaposlene zavedejo, da je sporočilo resnično.

Policija je do zdaj obravnavala tudi primere, ko so pošto poslali v imenu poslovnih partnerjev, s katerimi podjetja sodelujejo. Tudi v teh primerih so storilci uporabljali zelo podobne elektronske naslove, kot jih poslovni partnerji dejansko uporabljajo. Nujnost takojšnje prijave je namreč ključna za izvedbo uspešnih ukrepov policije in drugih pristojnih organov za zavarovanje oziroma blokiranje nakazanega denarja na transakcijskem računu goljufov.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: Pixabay