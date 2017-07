Zarjani ponovno med najboljšimi

Selektorica 56. Linhartovega srečanja Ana Ruter je na zaključni festival, ki bo med 28. in 30. septembrom v Postojni, v tekmovalni program festivala uvrstila tudi predstavo Vanja Gledališča Zarja Celje v režiji Tomaža Krajnca.

Predstavo Vanja je režiser Tomaž Krajnc naredil po predlogi Antona Pavloviča Čehova Striček Vanja, ki je eno temeljnih del ruskega realizma. Govori o nemoči posameznikov in o nezainteresirani družbi. Gledališče Zarja Celje, ki se s svojimi predstavami že nekaj let zaprtostjo uvršča med najboljše v Sloveniji, je s predstavo zopet izpolnilo pričakovanja ustvarjalcev, gledalcev in strokovnih vodij. O občutkih biti spet med najboljšimi, igralec predstave Alen Mastnak, ki si je po mnenju regijske selektorice zaslužil priznanje za stransko moško vlogo za lahkotno izpeljano, a izredno zahtevno vlogo Astrova, pravi:

Regijska selektorica Barbara Vidovič je pohvalila inteligentno in inovativno postavitev zgodbe. Kaj pa je navdušilo državno selektorico Ano Ruter? Alen Mastnak odgovarja:

Predstava Vanja ostaja enaka, igralce čaka še nekaj vaj in pred Linhartovim srečanjem še kakšna ponovitev pred domačim občinstvom.

BGO

Foto: GrupA