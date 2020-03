Zaščitna oprema vredna zlata

Iz štaba civilne zaščite Šmarje pri Jelšah poročajo o nepričakovani gesti pedikerke Vide Ozis, ki jim je podarila 800 rokavic in 150 medicinskih mask. Še vedno ni jasno, ali bo država uspela zagotoviti tovrstno opremo, zdravstveni in socialno varstveni zavodi pa že poročajo, da so zaloge na kritično nizki meji. Zato je vsaka taka gesta vredna zahvale in javnega priznanja.

Vida Ozis iz celjskega podjetja An.Nika, ki se ukvarja z medicinsko pedikuro, je ob predaji materiala v Šmarju pri Jelšah dejala: »To je moja zaloga opreme, ki je trenutno ne potrebujem, saj ne delam. Vem, da bo vam ta zaščitna oprema veliko bolje služila, saj jo nujno potrebujete za pomoč, ki jo nudite v trenutnih razmerah. Upam in želim, da bodo mojemu dejanju sledili tudi ostali pedikerji, kozmetični saloni, zobozdravstvene ordinacije in drugi v regiji. Apeliram na vse, ki imajo zaščitno opremo v svojih salonih, ordinacijah in je trenutno ne potrebujejo, naj jo podarijo občinskim štabom civilne zaščite.«

Alojz Stoklas, poveljnik občinskega štaba civilne zaščite se je odzval: „Zahvaljujem se za to izjemno gesto. Upam, da bodo vašemu nesebičnemu dejanju sledili tudi drugi in bomo lahko zaščitno opremo zagotovili vsem, ki pomagajo na terenu oziroma so v pripravljenosti.«

Vsi, ki bi lahko podarili rokavice in maske, naj pokličejo na številko 041 441 227 ali pišejo na [email protected]