Zaščitne maske iz zimske koprene, plašči iz vrečk za smeti

Zaščitne opreme za nego oseb, ki so se okužile z novim koronavirusom, povsod primanjkuje. Če je opreme vsaj začasno dovolj v bolnišnicah, je v domovih za starejše in socialno-zdravstvenih zavodih skorajda nimajo. Pred dnevi je na težave z dobavo zaščitne opreme opozoril direktor Doma Nine Pokorn Grmovje iz Žalca.

V Domu Nine Pokorn Grmovje izvajajo oskrbo odraslih oseb s posebnimi potrebami, skrbijo za ljudi z različnimi stopnjami demence, nekaj je pri njih tudi starostnikov. Že od pojava novega koronavirusa v Sloveniji so uvedli določene spremembe, da bi preprečili okužbo tako med stanovalci kot zaposlenimi. Je pa razglasitev epidemije prinesla še nekaj dodatnih organizacijskih prilagoditev, je povedal direktor Tomaž Lenart. »Že ob pojavu virusa v Slovenji smo delo organizirali tako, da skupina zaposlenih skrbi vselej za eno skupino stanovalcev. Pomeni, da kader in stanovalci ne prehajajo med posameznimi enotami. Strogo se držimo vseh ukrepov (odhodi, obiski, omejitev gibanja …), ki jih je predpisala vlada. Predvideli smo tudi izolacijske sobe.« Ob tem Lenart poudarja, da se kljub težkim razmeram trudijo, da bi bilo življenje v domu čim bolj normalno. »Zavedati se moramo, da skrbimo za odrasle osebe pretežno z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in da vsaka sprememba zanje pomeni določeno vznemirjenje, ki lahko vodi do poslabšanja njihovega zdravja. Omejitve uvajamo z izredno mero subtilnosti in posluha za vsakega posameznika,« pojasnjuje direktor, ki ne skriva ponosa nad sodelavci.

Opreme ni, zato moramo ostati zdravi

Lenart ves čas poudarja, da je najpomembneje, da vsi ostanejo zdravi, zaposleni in stanovalci. Največ ukrepov so uvedli pri zaposlenih, tako da ti res vzdržujejo ustrezen razmik med seboj, se izogibajo tveganemu vedenju, se znajo primerno samozaščitno organizirati tudi doma. »Enostavno moramo ostati zdravi. Vsak prehlad pri zaposlenemu za življenje v zavodu pomeni ogromne organizacijske prilagoditve,« pravi direktor, ki ga ob vsem skrbi še, da zaščitne opreme ni dovolj.

Pred dnevi so sicer od ministrstva za zdravje prejeli 550 zaščitnih mask, ki so jih sami prevzeli v skladišču Roje v Ljubljani. A to zagotavlja osnovno preventivno zaščito zgolj za dva dni. »V primeru potrjenega primera pa nimamo prav nikakršne potrebne varovalne opreme,« zaskrbljeno pove Lenart. »Razumemo, da opreme primanjkuje po celi državi, zato ne čakamo in smo v zavodu že sami začeli izdelovati maske. Pri tem poskušamo biti čim bolj inovativni. Seveda to ne gre v nedogled, sploh v primeru izbruha.«

O tem, kako, in iz katerih materialov bi lahko pripravili zasilno zaščito, se v teh dneh pogosto pogovarja z vodji drugih domov za starejše po Sloveniji. Težave so povsod enake. Iščejo načine, kako bi lahko iz bombaža in zimske koprene sešili zaščitne maske, kako bi lahko iz prozorne plastike naredili zaščitne vizirje in kako iz vrečk za smeti skrojiti zaščitne plašče. »Improvizacije je ogromno,« priznava Lenart, ki se ob tem boji še, da bodo morali ob morebitnem pojavu okužbe pred prejetjem najnujnejše opreme izpolnjevati kup formularjev. Kot pravi, se navodila iz dneva v dan spreminjajo, pojasnil ni in tako so pogosto prepuščeni lastni presoji in iznajdljivosti. Pri tem opozarja tudi na številne »vojne dobičkarje«, ki so tudi njim ponujali blago po neverjetno visokih cenah.

Za zdaj je kadra dovolj

Lenart pravi, da je za zdaj zaposlenih dovolj, tako da tisti, ki ne delajo neposredno s stanovalci, delo lahko opravljajo od doma, nekaj jih v teh dneh koristi tudi dopust. »Zelo pomembno je, da imamo na razpolago čim več zdravih oseb v primeru, da bi se v domu pojavile izredne razmere. Takrat se bomo vključili vsi.« So se pa v dom že javili tudi številni prostovoljci, ki bi lahko, če bi se za to izkazala potreba, priskočili na pomoč. »Izredno smo jim hvaležni za čuječnost in posluh. Če bomo potrebovali, a upam, da se ta scenarij ne bo uresničil, jih bomo z veseljem poklicali,« pravi direktor Tomaž Lenart.

»Trenutno, ko še virus v zavodu ni prisoten, ni težav. Prisotna je sicer tesnoba, a lahko nemoteno delujemo,« pravi Lenar. Za primer izbruha imajo izdelan natančen načrt ravnanja, pripravljene so tudi sobe za izolacijo, izbrali so že primerno usposobljeno ekipo, čakajo samo še na prepotrebno opremo. »Pomembno je, da se nekako poskušamo sprijazniti s trenutnim stanjem, da se strogo držimo ukrepov. V primeru izbruha verjamem in zaupam v svoje sodelavce, da bomo svoje delo opravili po najboljših močeh.«

Tomaž Lenart, direktor Doma Nine Pokorn Grmovje: »Vsi zaposleni se zelo močno trudijo in zavzemajo za to, da stanovalcem omogočajo karseda normalno življenje tudi v teh časih. Ni lahko, čeprav na prvi pogled izgleda vse super. Vem pa, da zaposleni v sebi nosijo veliko breme, tudi tesnobo. A se zavedajo odgovornosti. Vodstvo zavoda jih vsak dan obvešča, predvsem pa jim stoji ob strani, jih razume v stiski. Četudi vstveni delavci, so v prvi vrsti samo ljudje, ki imajo svoje družine in popolnoma enake skrbi kot vsi ostali.«

