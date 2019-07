Zasegli so jim vozila, trije vozniki tudi pijani

Včeraj so policisti kar štirim voznikom na Celjskem zasegli vozila. Trije vozniki od teh so bili tudi pod vplivom alkohola.

V Zidanem Mostu so zasegli tovorno vozilo vozniku, ki mu je potekla veljavnost vozniškega dovoljenja za C kategorijo. Preizkus z alkotestom pa je pokazal, da je imel 0,34 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Nato se je podobno zgodilo v Štorah, kjer je brez avtomobila ostal moški, ki je prav tako vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, vozilo pa je bilo poleg tega še neregistrirano. Za nameček je bil moški še pod vplivom alkohola. Napihal je 0,34 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

V večernih urah so nato kombinirano vozilo zasegli tudi ženski. Razlog je bilo pretečeno vozniško dovoljenje. V noči na torek pa so policisti enak ukrep izdali tudi vozniku v Velenju. Voznik namreč ni upošteval prepovedi vožnje, ki so mu jo že pred tem izrekli zaradi vožnje

pod vplivom alkohola in mu odvzeli vozniško dovoljenje. Voznik je imel kar 0,84

miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

SŠol