Zaslišali tudi očeta umorjenega

Na Okrožnem sodišču v Celju se je danes nadaljevalo sojenje Jaki Ulčniku iz Bistrice ob Sotli. Ulčnik je sicer že obsojen na 30-letno zaporno kazen zaradi umora brata in poskusa umora bratove žene v Bistrici ob Sotli leta 2005. Pred tem umorom pa naj bi v Bosni in Hercegovini umoril še 38-letnega Milenka Penavo.

Ulčniku očitajo, da je takrat z ukradeno lovsko puško v glavo ustrelil 38-letnega Penavo, ki se je zgrudil pred domačo hišo. Morilec naj bi nato puško skril v grmovje ob potoku in zbežal v Slovenijo. Sojenje se vleče že kar nekaj časa, tudi zato, ker je večina pomembnih prič iz tujine.

Danes je celjsko sodišče s sodiščem v Bosni in Hercegovini uredilo video povezavo, da so lahko zaslišali še tri tamkajšnje priče. Med njimi tudi očeta umorjenega, Franja Penavo. Ta je dejal, da Ulčnika nikoli ni videl, da ga niti ne pozna. Je pa potrdil, da je v preteklosti enkrat poslovno sodeloval z Ulčnikovim očetom in da je bil posel korekten. Penava je imel namreč doma lesno podjetje, ki ga je vodil ravno sin, ki naj bi ga Jaka Ulčnik ustrelil.

Je pa pokojnikov oče danes med pričanjem več stvari izpovedal drugače kot v zaslišanju na policiji v Bosni in Hercegovini. Nekaj razlik med zaslišanjem v predkazenskem postopku in zaslišanjem danes je bilo tudi v izjavi moškega, ki je usodnega dne tudi poklical policijo. Danes so ga spraševali predvsem o tem, kaj je po strelu videl, in o opisu osebe, ki naj bi bila morilec. Razlike v izjavah priče so se nanašale predvsem na opis domnevnega storilca.

Naj spomnimo, da Ulčnik tega kaznivega dejanja ni priznal, zato se je tudi začelo sojenje z dokazovanjem.