Zastrupitev na Rogli: višji sodniki potrdili oprostilno sodbo

Višje sodišče v Celju je potrdilo odločitev celjskega okrožnega sodišča v primeru sojenja za odgovornost za smrt treh mladih v apartmaju v naselju Hudinja na Rogli januarja 2012. Trojica je umrla zaradi zadušitve s smrtno nevarnim ogljikovim monoksidom.

Okrožno sodišče je namreč lani decembra oprostilo Ernesta Plesnika in Stanislava Dečmana, ki jima je tožilstvo očitalo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti. Višje sodišče je tako zdaj samo potrdilo, da Plesnik in Dečman nista kriva za očitano kaznivo dejanje.

Mladi smučarji so januarja leta 2012 umrli v apartmaju zaradi plina, ki se je sproščal v prostore, ker naj bi sočasno delovala plinska peč na tako imenovani notranji vlek in kamin. To naj bi povzročilo kopičenje smrtnega plina, ki je pokončal vse tri mlade. Plesnik je lastnik apartmaja, v katerem se je zgodila tragedija, Dečman pa je bil član komisije za opravljanje tehničnega pregleda v apartmaju pred njegovim odprtjem.

Prvemu je tožilstvo očitalo, da ni zagotovil rednih pregledov plinske peči in dimnih vodov, vendar je Plesnik z odvetnikom Damirjem Ivančičem trdil, da bi ga kot lastnika in laika na področju poznavanja delovanja plinskih peči na takšno neskladnost morali opozoriti že pri tehničnem pregledu, saj potem delovanja kamina ne bi sploh dopustil. Dečman pa je bil obtožen, ker kot član komisije pri opravljanju tehničnega pregleda naj ne bi ravnal v skladu s pravili. Dečman pa je z zagovornikom Matijo Rožičem trdil nasprotno: da je ves čas opozarjal, da mora biti dokumentacija ustrezna. Sodišče je nato oba obtožena oprostilo. In temu so zdaj pritrdili tudi višji sodniki.

SŠol

Foto: SHERPA