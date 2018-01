Od novih sodelavcev pričakujemo V. stopnjo izobrazbe, vozniški izpit B-kategorije, usposobljenost za delo z računalnikom, veselje do navezovanja stikov in dela z ljudmi, prilagodljivost, urejenost, samoiniciativnost ter sposobnost organizacije svojega časa, profesionalnost, discipliniranost in strokovnost. Merkur zavarovalnica, d. d., Dunajska 58, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 13. 2. 2018. Podrobnosti na www.mojedelo.com.