Zavrnjena zahteva za “prisilko” v Radeče papirju

V odzivu na odločitev sodišča so v družbi Radeče papir Nova poudarili, da so vseskozi zatrjevali, da je družba plačilno sposobna in da uspešno posluje. Ob tem so še dodali, da je bil resnični povod za začetek prisilne poravnave poskus izvajanja pritiska na družbo Radeče papir Nova, ki je v sodnem sporu s podjetji, ki so predlagala prisilno poravnavo