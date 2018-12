Zavrtimo se na plesnem parketu

Gibanje v ritmu glasbe je eno najbolj naravnih človeških izrazov. Vse družbe in vsi časi ga poznajo. Ples je verjetno ena najbolj celostnih človekovih dejavnosti, ko se prepletejo fizično gibanje, čustva, kognitivne funkcije in močna socialna komponenta. Menda mladi praviloma plešejo več. Družabni ples ponovno odkrivajo vse generacije. Žal plesišč, kjer bi se lahko vrteli, na Celjskem ni skoraj nikjer.

Spomini na družabne plese v različnih celjskih lokalih so del nostalgije, ki jo prejšnje generacije z veseljem obujajo. Številne plesne šole tudi na Celjskem skrbijo, da je plesna kultura vedno bolj razvita in da je plesno znanje vedno bolj razširjeno. A priložnosti, ko bi pari lahko to znanje uporabili, so izven plesnih šol redke. Če ponudba povsod sledi povpraševanju, zakaj je pri družabnem plesu drugače?

Plesna šola z najdaljšo tradicijo v Celju je Plesni val, ki je z osnovami plesa v skoraj treh desetletjih seznanil številne generacije. Te so imele nekoč tudi možnost plesa v Celjskem in Narodnem domu, kjer je ustanoviteljica šole Cvetka Špiljar z možem Marjanom organizirala plesne večere. Zakaj zadnje čase za plesalce klasičnih družabnih plesov v Celju ni prave ponudbe?

Da si ljudje želijo plesno glasbo in da je prostora za dvig plesne kulture veliko, so pred leti začutili mladi glasbeniki v Big bandu Šentjur. Pod vodstvom tedanjega dirigenta Boštjana Jagra so nanizali paleto plesnih večerov v Šentjurju, Dobju in drugod po državi. Začetni zagon so po nekaj letih izgubili, saj organizacija plesnih večerov ni majhen zalogaj. Temu je botrovalo tudi, da v obnovljenem šentjurskem kulturnem domu ni več plesne dvorane.



Dvesto evrov za uro najema dvorane

O tem, kakšne so cene najema dvoran v Celju in ali se plesne šole sploh zanimajo za organizacijo plesnih večerov, smo vprašali Zavod Celeia Celje.

Jerneja Kolar je pojasnila, da se šole zanimajo za najem dvoran Celjskega doma, ki je bil že nekoč pogosto prizorišče plesnih večerov. »Letos je Plesna šola Flamenco v njem izvedla tri Plese knežjega mesta. Novembra je bil že tradicionalni Mednarodni swing festival, ki ga organizira Vintage, društvo za ohranjanje in razvoj swinga in rockabillyja. Zavod Celeia je pri organizaciji Plesov knežjega mesta in mednarodnega swing festivala sodeloval kot soorganizator dogodkov in tako omenjenima organizatorjema ni zaračunal najemnine.«

Zavod je sicer upravljavec teh prostorov, ki so v lasti MOC. Po prenovi Celjskega doma spremembe namembnosti prostorov niso predvidene, enako ne cene najema, pravijo v zavodu Celeia.

Po ceniku za uporabo dvoran Celjskega doma je treba za uro komercialne prireditve v veliki dvorani odšteti 120 evrov, če gre za prireditev do 16. ure, 200 evrov za dogodek do 22. ure in 250 evrov za dogajanje po 22. uri. V mali dvorani so zneski za enak čas 100, 110 in 150 evrov. Ob tem je treba računati še na stroške postavitve in pospravljanja …

Večeri v dveh delih

Med redkimi ponudniki plesnih večerov v regiji so že vrsto let Terme Dobrna. V njihovi kavarni je bilo mogoče plesati ob glasbi v živo vsak konec tedna. A zadnje mesece se je koncept večerov spremenil. Leon Tomašić, direktor Term Dobrna, pravi, da zato, ker so to želeli njihovi hotelski in drugi gostje, ki niso tako plesno usmerjeni.

Od konca poletja imajo tako ob koncih tedna na voljo dve vrsti glasbe: plesno, ki je na voljo med 19.30 in 21.30, ter pozno v noč glasbo za vse ostale goste, ki želijo bolj zabavno glasbo. »Imamo namreč različne goste, ne le tiste, ki znajo plesati, ampak tudi druge, ki bi se radi predvsem zabavali ob glasbi. Ti so želeli, da jim ponudimo glasbo za vse generacije, zato smo se odločili za spremembo, da zadovoljimo čim širši krog gostov,« pravi Tomašić. Gostje so starejši, ki se sproščajo pri njih, in temu prilagajajo tudi glasbo. »Če bi predvajali le eno zvrst, ne bi mogli uresničiti želja vseh,« meni direktor term. Hotelski gostje pridejo v kavarno takrat, ko je na vrsti zabavna glasba, in podobno velja tudi zaključene družbe. Vsak konec tedna igra druga zasedba, zato je glasba zelo raznolika, pravi Tomašić in dodaja, da terme tudi v prihodnje načrtujejo tovrstne plesne večere, v prihodnjem letu pa nameravajo povečati restavracijo in zagotoviti še več prostora za zabavo.



Bodo v Laškem obudili plesne večere?

Plesni večeri so bili tudi v Laškem desetletja zelo priljubljeni. V mesto piva so na plese hodili tudi plesalci iz okoliških krajev. S časom se je klasično plesno druženje vedno bolj umikalo splošnim zabavam, plesni večeri so utonili v pozabo. V zadnjih letih jih ponovno obujajo predvsem v okviru hotelske ponudbe. A v teh primerih ne gre zgolj za ples, temveč za plesno-kulinarično doživetje, ki ima svojo ceno …

