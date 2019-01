Zbirajo denar za nakup ultrazvoka za preglede najmlajših

V Pediatričnem urgentnem centru Celje zbirajo donacije za nakup ultrazvočnega aparata. Od ustanovitve je letno v pediatričnem centru letno obravnavanih približno 10 tisoč otrok in mladostnikov.

“Nov ultrazvočni aparat, za nakup katerega je potrebnih 40 tisoč evrov, pa bi omogočal hitrejšo obravnavo najmlajših pacientov ter hitrejšo napotitev na nadaljnjo usmerjeno specialistično obravnavo. Poleg tega bi omogočal še spremljanje kliničnega stanja pacienta v času nujnega zdravljenja ter pri urgentnih posegih,”pravijo v Splošni bolnišnici Celje.

V sklopu donacijske akcije bo tudi dobrodelno tekmovanje v športnem plezanju za otroke in mladostnike. Ker so sredstva za posodabljanje medicinske opreme zelo omejena, potreb pa je v bolnišnici veliko, so se zaposleni v Pediatričnem centru Celje odločili, da se po pomoč obrnejo tudi k širši družbeni skupnosti. Transakcijski račun za donacije je objavljen na koncu članka.

Donacijsko akcijo so začeli s prošnjo podjetjem, zdaj pa bi radi nagovorili tudi širšo javnost oziroma posameznike. Ti Pediatričnem centru Celje lahko pomagajo tako, da prispevke nakažejo na:

TRR: SI56-0110-0603-0276-827

Sklic: 922300-2610

Namen: UZ za PUC

BIC banke: BSLJSI2X

Koda namena: CHAR

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SHERPA