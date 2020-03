Zbirajo pomoč za Planinčana, ki mu je požar uničil dom

Petkov požar v Podpeči nad Marofom je vzel dom 62-letnemu Zvonku Koprivcu. Krajani Planine pri Sevnici in tudi širše občine Šentjur so se že odzvali za prvo pomoč, a za Zvonka bo pot do novega doma še dolga.

Pomoč za soseda Zvonka, ki živi sam in se preživlja z gojenjem nekaj glav živine, je začela zbirati njegova soseda Klavdija Simler. Povedala je, da je Zvonko minuli petek po običajnem delovnem dnevu legel k počitku, precej časa ni vedel, da mu gori streha nad glavo. Sam ni slišal nobenega nenavadnega hrupa. Šele, ko je zaradi dima k njemu pritekel nečak Aleš, ki živi v sosednji hiši, je videl, da gori. Sam se je sprva tudi trudil, da bi lahko požar na ostrešju pogasil. Hiša je stara in lesena. Les je bil toliko suh, da ga je ogenj z veseljem požiral. Ko je ugotovil, da požara sam ne bo mogel pogasiti, le ta pa se je močno razširil, je pričel z reševanjem osebnih dokumentov, stvari in oblačil. Žal pa vsega iz hiše po besedah Simlerjeve ni bilo moč rešiti.

Ker je strop lesen, je tudi ta gorel. Na pomoč so prišli gasilci prostovoljnih gasilskih društev Planina pri Sevnici in Dobje, ki so požar ukrotili in čez noč pazili, da se ni ponovno razplamtel. Zaradi gašenja požara so uničeni pohištvo in bela tehnika. Zvonka je k sebi vzel nečak Aleš, nujno pa bi potreboval svojo streho nad glavo.

Klavdija Simler, ki je dosegljiva na telefonski številki 041 592 656, ljudi prosi za materialno pomoč in pomoč pri delu. Za obnovo hiše bi potrebovali strešnike, zidake, cement, kit, barvo, les za ostrešje, material za popravilo stropa. Prosi tudi za pohištvo in belo tehniko, saj so bile različne stvari uničene ob gašenju požara.

Na Občini Šentjur so s požarom seznanjeni. V službi za odnose z javnostmi so zapisali, da v tovrstnih primerih občina zmeraj skuša pomagati, ker pa gre za javni proračunski denar, je treba speljati uradni postopek. Oškodovanec mora vložiti vlogo za pomoč, iz katere je razvidna nastala škoda, oškodovani občan tudi navede, kakšno vrsto pomoči želi (vključno z morebitno začasno namestitvijo v občinskih nepremičninah). Zvonku Koprivcu pomoč pri oblikovanju vloge trenutno nudi Krajevna skupnost Planina pri Sevnici, zatem se bodo vključile občinske strokovne službe, ki bodo oškodovancu pomagale do ustrezne pomoči. Na šentjurski občini bodo vlogo obravnavali nemudoma.

Pomoč zbirajo tudi na transakcijskem računu Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Šentjur, Mestni trg 5, 3230 Šentjur. TRR je SI56 0510 0801 5285 737, odprt pri ABANKI, namen: požar Koprivc

StO, TS