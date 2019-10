Zbiranje pomoči za štiri družine, ki so ostale brez strehe nad glavo

Po nedeljskem požaru večstanovanjske hiše v Migojnicah, v katerem je nastalo za 100 tisoč evrov škode, štiri družine še vedno bivajo pri svojcih oziroma v začasnem stanovanju.

Stavbo so stanovalcem z začasno plastično folijo pomagali prekriti prostovoljni gasilci iz Griž, ki so priskočili na pomoč tudi pri čiščenju poškodovane stavbe in okolice.

Občina Žalec je stanovalcem že zagotovila finančna sredstva, ki jim bodo v pomoč pri trenutnih stroških zaradi požara. »Stanovalce skrbi, da jih bo prehitelo slabo vreme, zato si želijo, da bi hišo čim prej na novo pokrili. Njihovi skromni mesečni prihodki ne bodo zadoščali za financiranje obnove stavbe, na kateri bo po oceni gradbenih strokovnjakov treba porušiti mansardni del do 2. plošče in pozidati novega ter ga pokriti z novo streho, kar jih bo stalo približno 60 tisoč evrov,« so sporočili iz Rdečega križa Žalec.

»Prostovoljne prispevke bodo začeli na terenu zbirati prostovoljci Krajevne organizacije Rdečega križa Griže. Finančna sredstva pa zbiramo tudi na posebnem računu žalskega območnega združenja Rdečega križa, da bomo skupaj stanovalcem lahko zagotovili novo streho še pred zimo. V naslednjih dneh bo ustanovljen tudi odbor, ki bo skrbel za potek izvedbe del in pregled finančnih sredstev. Višino zbranega denarja pa bomo sproti objavljali na naši Facebook strani,« pravi sekretar žalskega Rdečega križa Matjaž Črešnovar.

TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA POMOČ PO POŽARU V MIGOJNICAH:

naziv: RKS – OZ Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec

namen: Pomoč Migojničanom

koda: CHAR

TRR: SI56 1010 0005 5598 261

sklic: SI00 2019-20

SŠol

Foto: GZ Žalec