Zbrali se bodo mojstri vezenja

V velenjski Rdeči dvorani bo danes in jutri 5. mednarodni festival vezenja, na katerem se bo predstavilo več kot 200 ustvarjalcev vezenin iz Slovenije, Francije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Srbije in Kosova.

Festival, ki ga Mestna občina Velenje s številnimi partnerji pripravlja vsaki dve leti, je svojo premiero doživel leta 2009. Glavni cilj prireditve je ponovno oživiti in ohraniti ljudsko vezenje kot kulturno dediščino. Vodja urada za družbene dejavnosti na velenjski občinski upravi Drago Martinšek poudarja, da bo ta konec tedna v Rdeči dvorani tudi priložnost za medgeneracijsko sodelovanje in izmenjavo dobrih praks. Sogovornik še dodaja, da ima festival tudi tekmovalni značaj:

Povejmo še, da je udeležba to leto rekordna. Organizatorji zato še posebej upajo, da bo festival tudi pri mladih zbudil zanimanje za to vezenje. Menijo namreč, da lahko prav mladi stare tehnike vezenja povežejo s sodobnimi trendi v različnih obrtnih in umetniških zvrsteh.

TS

Foto: SHERPA