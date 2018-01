Zbrali več kot sedem tisoč evrov

Policijska uprava Celje je v sodelovanju z območnim policijskim sindikatom Celje in IPA Klubom Celje pripravila dobrodelni koncert Policijskega orkestra. Denar so zbirali za otroke, ki živijo pod pragom revščine. Zbrali so več kot 7 tisoč evrov.

V akciji zbiranja denarja so združili moči s humanitarnim društvom Enostavno pomagam iz Celja. Denar bo namenjen tudi otrokom s posebnimi potrebami, katerih starši jim ne morejo omogočiti dostojnega življenja.

Del zbranih sredstev so namenili tudi policistu s Policijske uprave Novo mesto, ki je po smrti žene ostal sam s štirimi otroki.



Koncert, ki je bil v športni dvorani Gimnazije Celje Center, je obiskalo kot 1200 ljudi. Gostje koncerta so bili Modrijani in Isaac Palma.

Organizatorji so zbrali več kot 7660 evrov.

foto: PU Celje