Zdaj gre zares!

Februarja skupaj z ekipo 24alife, ki je partnerka svetovno znane Mayo klinike, začenjamo Akademijo zdravega življenja. Izbranci bodo te dni domov prijeli vabila na prvo srečanje, ki bo že 5. februarja. Štirinajstim izbranim bomo v treh mesecih spremenili življenje. Na boljše.

Izbor kandidatov za sodelovanje v Akademiji ni bil lahek. Življenja vseh prijavljenih, predvsem pa njihovi slogi življenja so tako raznoliki, da je bilo težko izbrati tiste, ki spremembo najbolj potrebujejo. Ni skrivnost, da so se nas njihove zgodbe dotaknile. Gre za zgodbe ljudi, ki bodo presunile tudi marsikoga izmed bralcev, ki bodo spremljali njihovo osebno in fizično preobrazbo na časopisnih in spletnih straneh naše medijske hiše.

Izbor je temeljil na strokovnosti ekipe, ki bo z izbranimi v Akademiji tudi sodelovala. »Izbirali smo ljudi, ki bi jim z našim strokovnim in multidisciplinarnim znanjem, s povezovanjem znanj med psihologom, kineziologom in nutricistom, lahko najbolj pomagali spremeniti ne samo njihovo počutje, psihično kot fizično, ampak tudi njihovo življenje,« pravi kineziolog Matevž Klevže, ki je bil med drugimi tudi v komisiji. Od izbranih kandidatov pričakujemo, da bodo iz ponujene priložnosti izkoristili največ ter upoštevali koristne nasvete strokovnjakov 24alife ekipe.

»V teh treh mesecih jim bomo pokazali načine, kako lahko izboljšajo vsakdanje življenje z majhnimi koraki, ki jih bodo pripeljali do velikih sprememb življenjskega sloga. Večkrat se je že namreč izkazalo, da so pretirane diete in veliko telesne aktivnosti (z večjo intenzivnostjo in daljšim trajanjem) že na samem začetku, marsikomu povzročile preveč stresa, zato so ljudje izgubili motivacijo ali pa po končanih akcijah spet živeli na način, kot so ga biti vajeni,« pravi kineziologinja Katja Plaskan.

In ravno zato, kot smo napovedovali, Akademija temelji na štirih stebrih, psihologiji, športu, prehrani in medicini na nekoliko drugačen način kot je morda javnost vajena iz številnih akcij hujšanja v kakšnih resničnostnih šovih, ki ponavadi ne prinesejo dolgoročnih rezultatov. Bistvo Akademije bo, da bodo izbrani ohranjali življenjski slog, ki se ga bodo v treh mesecih naučili, vse življenje. V Akademiji besede hujšanje ni. Govorili bomo o tem, kako postati fit!

Vsem, ki morda niso zbrali poguma, da bi se prijavili, pa bi radi spremenili svoj življenjski slog, sporočamo, da pozorno spremljajo naša poročanja o Akademiji zdravega življenja, saj bo marsikakšen nasvet dobrodošel za širšo javnost. Lahko se nam bodo tudi pridružili, ko se bomo odločili za kakšno srečanje ali pohod v naravo. Za tiste, ki so na razgovore prišli, a te dni ne bodo dobili obvestila, da so v Akademijo sprejeti, pa imamo sporočilo, da to, da niso bili izbrani tokrat, še ne pomeni konec sodelovanja …

SIMONA ŠOLINIČ

