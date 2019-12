Zdravilišča med prazniki dobro zasedena

V času bližnjih božičnih in novoletnih praznikov so naravna zdravilišča in termalna središča pri nas že tradicionalno dobro zasedena. Tako bo tudi letos sodeč po podatkih, ki jih je Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ), ki ima sedež v Celju, pridobila od svojih članov.

Direktor skupnosti Iztok Altbauer:

Razmerje med domačimi in tujimi gosti se sicer razlikuje od zdravilišča do zdravilišča. Kljub temu, da je božič za Slovence družinski praznik, ko smo najraje doma, so ponekod domači gostje v večini.

Na letni ravni, podatki so zbrani za enajst mesecev tega leta, so več prenočitev ustvarili tuji gostje, dobrih milijon in pol, kar je za slabih sto tisoč prenočitev več od domačih gostov.

ROBERT GORJANC