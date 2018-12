Zdravilišča na Celjskem med prazniki odlično zasedena

V času božično novoletnih praznikov so že po običaju zadnjih let zelo dobro obiskana termalna središča in zdravilišča, poročajo iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ), ki ima sedež v Celju. Tudi v termah v naši regiji so nočitvene zmogljivosti bolj ali manj polno zasedene, ob velikem deležu domačih gostov pa je struktura gostov iz tujine zelo pisana.

V Termah Dobrna v teh prazničnih dneh beležijo več kot 90 odstotno zasedenost, v primerjavi s preteklim letom pa imajo nekaj več tujih kot domačih gostov. Med tujimi turisti prevladujejo nemški in italijanski, sledijo avstrijski in hrvaški gostje.

Skorajda polno zasedenost nočitvenih zmogljivost v času božično novoletnih praznikov imajo v Thermani Laško. Poleg domačih gostov gostov počitnikuje največ italijanskih in avstrijskih gostov.

Tudi v Termah Olimia so zelo zadovoljni z zasedenostjo v času božično-novoletnih praznikov, saj imajo skoraj vse namestitvene zmogljivosti polne. V skladu s pričakovanji tudi letos prevladujejo slovenski gostje, takoj za njimi so gostje iz Italije in Avstrije, sledijo hrvaški ter gostje iz Srbije. Gostje se v večini odločajo za štiridnevne pakete, v teh dneh pa beležijo povečano število enodnevnih obiskovalcev.

Še podatkih Term Zreče, kjer prav tako poročajo o več kot devetdesetodstotni zasedenosti prenočitvenih zmogljivosti, kar je bolje kot v enakem obdobju lani. Domačih gostov je za dobro tretjino, med tujimi je največ Nemcev, Madžarov, Hrvatov, Italijanov, Rusov in Avstrijcev, ki se v največji meri odločajo za štiridnevno bivanje.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA