Zdravje za vse

V Narodnem domu je bil ob svetovnem dnevu zdravja danes strokovni posvet. Tokratna osrednja tema so bile predvsem težave pri dostopu do zdravstvenih storitev, s katerimi se soočajo pacienti. Pa tudi zdravniki, ki jim zdravstvene storitve nudijo. Pacienti se sicer vedno bolj zavedajo svojih pravic. Moti jih predvsem to, da zdravniki za paciente oziroma pogovor z njimi nimajo dovolj časa, kar pomeni, da pacientom ne razložijo povsem in natančno potek zdravljenja.

Veliko pritožb pacientov se nanaša na pojasnilno dolžnost zdravnikov, pravi zastopnica pacientovih pravic na Celjskem Cvetka Jurak.

Ponavadi se na teh srečanjih dogovorijo tudi za ponovni pregled ali pa pacientu dodatno in podrobno razložijo vse podatke o njegovem stanju. Zgodi se tudi, da se zdravstveno osebje pacientom opraviči. Sicer pa Jurakova dodaja, da v primerih pogosto ugotovi, da do težav v odnosu zdravnik pacient prihaja predvsem zaradi slabe komunikacije.

Na današnjem posvetu je bilo tudi zanimivo predavanje o pomenu spanja v življenju ljudi. Marca je bil namreč svetovni dan spanja. Tako imenovana somnologija, veda o spanju, je mlada veda, ki jo znanstveniki preučujejo komaj zadnjih 150 let. Znano je namreč, da premalo spanja vodi v telesne in umske težave, škodi pa lahko tudi preveč spanja.

