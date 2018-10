Zdravo delovno okolje za manj poklicnih bolezni

Danes se je začel evropski teden varnosti in zdravja pri delu, ki poudarja pomen zdravega delovnega okolja. Po vsej Evropski uniji tako potekajo številni dogodki, z namenom osveščanja in zagotavljanja varnih in zdravih delovnih mest. Poklicnih bolezni je ogromno, samo zaradi posledic pljučnega raka, ki ga povezujejo s posledicami vpliva azbesta, po podatkih Zbornice varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji umre 442 ljudi.

Čeprav se velik del zakonodaje osredotoča na zaščito delavcev pred nevarnimi snovmi, pa te še naprej pomenijo glavno tveganje za varnost in zdravje pri delu.

Zavedanje se je v Sloveniji sicer izboljšalo o pomenu varnega delovnega okolja, pravi direktor podjetja Kova, ki se ukvarja ravno s strokovnimi nalogami s področja varstva pri delu, Milan Dobovišek:

Letošnji poudarek evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu je na nevarnih snoveh, ki povzročajo znaten delež poklicnih bolezni, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in delovno sposobnost delavcev in se lahko v nekaterih primerih končajo s smrtjo.

Zaradi posledic neustreznih delovnih razmer vsako leto v svetu umre 2,3 milijona delavcev. Do ogromno smrti pride zaradi neustreznega zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, sledijo poškodbe pri delu, nato bolezni povezane z delom. Najpogostejši poklicni rak, povezan z vdihovanjem nevarnih snovi, je pljučni rak.

SŠol