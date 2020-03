Zdravstveni dom Laško (še) ne bo vstopna točka

Zaradi širjenja koronovirusa vlada nenehno sprejema ali dopolnjuje ukrepe, kar občutijo tudi v zdravstvenih domovih in bolnišnicah, kjer se morajo nenehno prilagajati tem spremembam. To občutijo tudi v Zdravstvenem domu v Laškem, kjer do včeraj še niso zabeležili uradne primera okužbe s koronavirusom.

»Smo v takšnem času, da se organizacija dela kot celotne razmere spreminjajo skorajda iz ure v ure. Še pred nekaj dnevi je veljalo, da je tudi Zdravstveni dom Laško vstopna točka za Covid, zato smo se temu primerno organizirali, a potem je prišlo do drugačne odločitve«, je dan po nujnem večernem srečanju s predsednikom vlade v tem tednu povedala Janja Knapič, direktorica Zdravstvenega doma Laško.

»Potem ko smo za le nekaj dni odprli vstopno točko, smo obravnavali devet ljudi s sumom na Covid in 19 pregledov v ambulanti nujne medicinske pomoči«, je še povedala Knapičeva.

V ZD Laško trenutno deluje ambulanta nujne medicinske pomoči, kjer sprejemajo vse zdrave paciente ter ambulanta, kjer sprejemajo paciente s sumom na Covid.

»Dodatno smo organizirali tudi delo pri pediatrinji, ki izvaja nujne preglede zdravih dojenčkov in nujna cepljenja ter pri ginekologinji, ki pregleda zdrave nosečnice. Zaenkrat so odprte tudi še administrativne ambulante za pisanje bolniških listov in receptov in delujejo po razporedu, ki ga objavljamo na spletni strani. Zdravstveno postajo Rimske Toplice smo zaprli, zaprte so tudi zobozdravstvene ambulante, kjer imajo navodilo, da sprejemajo nujne klice nujnih pacientov in jih potem naročajo na preglede v Celje, kjer deluje dežurna ambulanta«, je trenutno organizacijo dela v ZD Laško opisala Janja Knapič, ki poziv paciente, da spremljajo spletno stran ZD Laško, občine in družbena omrežja, saj tam objavljajo najnovejše informacije o organizaciji dela. Ob tem še dodajmo, da je vhod v zdravstveni dom zaklenjen in nadzorovan.

ROBERT GORJANC

Foto: Andraž Purg – GrupA