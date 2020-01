Zdravstveni dom potrebuje prizidek

Prostorsko stisko Zdravstvenega doma Slovenske Konjice bo rešil nov prizidek. V preteklih dneh je bila podpisana pogodba o njegovem sofinanciranju, ki so jo sklenile konjiška, vitanjska in zreška občina ter zdravstveni dom.

V prizidku bodo tri splošne ambulante ter prostori za ginekologijo in fizioterapijo. Gradnjo prizidka naj bi začeli letos ter jo zaključili prihodnje leto. Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno, v prihodnjih dneh bo še objavljen razpis za izvajalca. Ocenjena vrednost naložbe znaša 1,3 milijona evrov. Skoraj polovico denarja bo prispeval zdravstveni dom in to iz presežka prihodkov nad odhodki v preteklih letih. Okoli 270 tisoč evrov bo vložil Eko sklad, razliko pa bodo pokrile vse tri občine ustanoviteljice, po svojih ustanoviteljskih deležih.

BJ

Foto: arhiv RC, GrupA