Zdrsnil v globino in umrl

Včeraj, nekaj minut po 15. uri, se je zgodila tragična gorska nesreča, in sicer na območju Ojstrice. Smrtno se je ponesrečil 69-letni planinec.

»Ugotovljeno je bilo, da je planinec pri spuščanju po uhojeni poti od Male Ojstrice v smeri Korošice zdrsnil v snegu. Na pomoč mu je priskočila planinka, ki je hodila skupaj z njim, vendar sta skupaj zdrsnila v globino okoli 50 metrov. Planinka se je uspela ustaviti s cepinom, poškodovani planinec pa je zdrsnil v globino še 50 metrov,« so sporočili s celjske policijske uprave. Poškodbe, ki so nastale pri zdrsu, so bile za planinca usodne, saj je na kraju umrl.

Organizirana je bila reševalna akcija, v kateri so sodelovali reševalci GRS Celje in helikopter Slovenske vojske. O gorski nesreči so policisti zbrali obvestila prav tako pa bo opravljen ogled kraja nesreče.



SIMONA ŠOLINIČ