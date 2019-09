Zdrsnil v globino in umrl

Včeraj popoldne so celjski in koroški gorski reševalci izvajali veliko iskalno akcijo na območju Raduhe v občini Solčava. Iskali so 23-letnega planinca, ki so ga proti večeru našli mrtvega.

»Njegovo truplo so reševalci našli pod zavarovano potjo v severni steni Raduhe. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja nesreče je bilo ugotovljeno, da je planinec pri sestopu na zavarovani poti, zdrsnil v globino okoli 100 metrov in je zaradi poškodb obležal mrtev,« so sporočili iz Policijske uprave Celje.

Policisti na kraju niso ugotovili sumljivih okoliščin nesreče.

SŠol