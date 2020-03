V Termah Olimia zaprli wellness Orhidelia

V Termah Olimia v Podčetrtku so danes na svoji spletni strani objavili, da so zaradi trenutnih izrednih razmer in preprečevanja širjenja koronavirusa sprejeli preventivne ukrepe in do preklica zaprli wellness Orhidelia, prav tako kavarno, pivnico in restavracijo Lipa.

V Termah Olimia so nam ob začetku tega tedna sporočili (te podatke pa so objavili tudi na svoji Facebook strani), da z veliko skrbnostjo spremljajo dogajanje v povezavi s širjenjem okužbe koronavirusa, vendar proces dela zaenkrat poteka normalno in brez posebnosti. Sprejeti so bili dodatni preventivni higienski in varnostni ukrepi. Oblikovali so tudi posebno ekipo, ki se dnevno sestaja in spremlja dogajanje v okolici ter na podlagi obvestil NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) in MZZ (Ministrstva za zdravje) sprejema ukrepe v njihovem kompleksu. V ta namen smo sprejeli tudi več protokolov, ki natančno opredeljujejo ravnanje zaposlenih ob posameznih situacijah ter dodatne štiri protokole, ki urejajo čiščenje in dezinfekcijo prostorov.