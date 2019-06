Že dvajset let prosto vstopajo

S tiskovno konferenco in prvim perfomansom v Špitalski kapelici se je začel festival Vstop prost, ki že dvajset let zapovrstjo iz galerij umetnost postavlja na celjske ulice in trge in jo tako približa javnosti. Letošnja tema, jubilejnega, 20. festivala Vstop prost, je Pogled nazaj.

Vstop prost je festival urbanih umetniških akcij, intervencij, performansov in instalacij v celjskem mestnem jedru. Pred dvajsetimi leti je nastal na pobudo društva likovnih umetnikov Celju, ki je želelo umetnost prenesti iz institucij v javni prostor. V teh dvajsetih letih so polje sodobne umetnosti povezali s svojim okoljem

Znova na festivalu sodelujejo člani društva, kot tudi umetniki iz drugih držav. Izhodišče dogajanja je v Likovnem salonu, kjer je ves čas festivala na ogled digitalni arhiv prejšnjih izdaj festivala.

Festival se bo zaključil v nedeljo 23. junija.