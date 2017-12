Leto 2017 se nezadržno bliža koncu in vse bliže so tudi tradicionalna silvestrovanja na prostem v mestih in krajih v naši regiji. V Občini Laško so med tistimi posebneži, ki svoje silvestrovanje pripravijo še pred zadnjimi dnevom v leto in tako so sinoči že vstopili v novo leto

Osrednji glasbeni gost silvestrskega programa je bila skupina Tabu, sicer pa s tem prazničnega dogajanje v Laškem še ni konec in bo trajal vse do svetih treh kraljev. Janja Urankar Berčon, direktorica Stika Laško:

Tradicionalno novoletno poslanico na silvestrovanju je svojim občanom namenil župan Franc Zdolšek. Leto občine, ki jo vodi, kot jo je videl v svojih, pa za nas ocenil že prej.

V iztekajočem se letu so v Laškem večje naložbe izvajali predvsem v mestnem jedru.

V prihajajočem letu pa bo tudi že bolj znano, kakšna bo podoba središča Laškega v prihodnosti.

K drugačni, lepši podobi Laškega bo že kmalu po novem letu prispevalo tudi dokončanje obnovitvenih del na železniški postaji.

ROBERT GORJANC

Foto: STIK LAŠKO