Zeleni baloni za enake možnosti in pravice

Danes obeležujemo svetovni dan cerebralne paralize. Na svetu je kar 17 milijonov ljudi s to možgansko okvaro. Na vrsto težav pri vsakdanjem življenju so tudi letos opozorili s simboličnimi pohodi z zelenimi baloni po večjih mestnih središčih. Pohod je bil dopoldne tudi v Celju.

V Zvezi Sonček – Zvezi društev za cerebralno paralizo želijo ob svetovnem dnevu z dogodki ozavestiti širšo javnost in doseči, da bo življenje ljudi s cerebralno paralizo enakopravnejše in kakovostnejše.

Cerebralna paraliza je najpogostejša telesna oviranost v otroškem obdobju in hkrati ena najmanj poznanih. Posledice te možganske okvare so trajne. »Zdravniki neradi postavljajo diagnoze, še vedno preveč ljudi nima dostopa do učinkovitih terapevtskih storitev, preveč posameznikov in njihovih družin še vedno ne dobi temeljnih informacij in podpore, premalo denarja se namenja raziskovanju in še vse prevečkrat so ljudje s cerebralno paralizo izločeni iz odločanja o sebi in soodločanja v družbi,« pravijo v Sončku, zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije.

Svetovni dan cerebralne paralize je družbeno gibanje, katerega cilj je širše predstaviti posledice te možganske okvare, spregovoriti o njej in se zavzemati za takšno skupnost, ki jo bo sprejemala brez predsodkov. Vizija tega gibanja je vsakomur s cerebralno paralizo zagotoviti enake pravice, dostopnost in enake možnosti kot jih imajo drugi ljudje.

SŠol

Foto: Sonček, ZDCPS