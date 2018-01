»Želja je izboljšati peto mesto iz Sočija«

Celjski deskar Rok Marguč je pred dvema veleslaloma za svetovni pokal na Rogli in pred nastopom na olimpijskih igrah v Pjongčangu v daljšem pogovoru v zadnji številki Novega tednika razkril svoje cilje in želje ter podrobno komentiral zadnji podvig, ko je v paralelnem veleslalomu v avstrijskem Lackenhofu osvojil drugo mesto. Marguč ima zdaj 31 let, pred osmimi meseci se jima je z izbranko rodila Zala …

Svoje poglede na zadnja dogajanja v Judo klubu Zdežele Sankaku je v intervjuju razkril Marjan Fabjan. Predvsem zaradi odhodov dveh tekmovalcev je malce zagrenjen, obenem pa tudi optimističen, saj na vrata prve ekipe trka nekaj zelo obetavnih fantov. Hokejisti ECE Celja so v boju z Bledom za polfinale DP, smučarski skakalec Timi Zajc iz Hramš je bil drugi najboljši Slovenec na novoletni turneji, Tina Robnik iz Luč se je zelo dobro odrezala na veleslalomu za svetovni pokal v Kranjski Gori …

Foto: GrupA