Zelo obiskani pogovorni večeri v MNZC

Slovenski muzeji in galerije so v letu pripravili 1960 razstav, od tega 1656 občasnih in 304 stalne, ki si jih je ogledalo skoraj 3 milijona obiskovalcev. Tudi v Muzeju novejše zgodovine Celje si bodo leto 2017 zapomnili po zelo dobrem obisku.

V Muzeju novejše zgodovine Celje so v letu 2017 udejanjili vse, kar so si zastavili v programu. Direktor muzeja dr. Tonček Kregar je izpostavil predvsem dve avtorski razstavi.

Poleg dveh glavnih razstav so v muzeju imeli tudi več manjših gostujočih razstav. V Muzeju novejše zgodovine Celje so pripravili tudi številne spremljevalne dogodke za odrasle in otroke. Pripravili so več kot trideset različnih pogovornih večerov, dodaja Kregar.

Tudi v letu 2018 so si zadali podoben ambiciozen program kot v letošnjem letu. Pripravili bodo nekaj avtorskih razstav.

Prav tako bodo v naslednjem letu pripravili novo občasno razstavo v otroškem muzeju. Naslov razstave bo Zemlja pleše.

BGO