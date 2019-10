Zemljo za igrišča celjskih vrtcev bodo pripeljali z Gorenjske

Okoljsko ministrstvo je z glavnim izvajalcem del, ljubljanskim podjetjem Inkaing, včeraj podpisalo pol milijona evrov težko pogodbo za sanacijo in menjavo s težkimi kovinami onesnažene zemljine pri dveh celjskih vrtcih. Prva bo na vrsti enota Mavrica, kjer bodo v drugi polovici prihodnjega tedna demontirali igrala in konec tedna začeli z izkopom. Kdaj bodo začeli delati tudi pri enoti Ringa raja bo znano prihodnji teden. Jasno je, da otrok v času odkopa in odvoza sporne zemljine v vrtcih ne bo.



Ljubljansko podjetje, ki je pred leti že opravilo podobno sanacijo vrtcev v Ljubljani, mora dela končati v 130 dneh. Glavnino najbolj zahtevnih del bodo v enoti Mavrica opravili v času jesenskih počitnic in v tednu po njih. Takrat bo čas varstva otrok v enoti skrajšan.

Matjaž Jerala, direktor podjetja Inkaing o poteku sanacije:

Dela bodo vplivala tudi na življenje okoliških prebivalcev, zato je generalna direktorica direktorata za okolje z ministrstva za okolje in prostor Tanja Bolte zagotovila, da bodo na ministrstvu pripravili vse dokumente, in prosila predstavnike občine, da poskrbijo za informiranje prebivalcev. Kot je še pojasnila so glavni varnostni ukrepi pri sanaciji preprečevanje prašenja, naredili bodo pregrade, poskrbeli za čimprejšnjo zatravitev območja, pred odvozom pa bodo očistili tudi gume tovornjakov, da se material ne bo razvažal po vsem Celju.

Tanja Bolte, direktorica direktorata za okolje z ministrstva za okolje in prostor o varnostni ukrepih v času sanacije

Iz Celja v Andraž nad Polzelo

Glede na izkušnje iz preteklosti, ko so onesnaženo zemljo odpeljali in jo porabili v gradbene namene na drugi lokaciji je bilo eno najbolj perečih vprašanj kam z odkopano zemljino. Direktor Inkainga Matjaž Jerala je na sestanku s starši zagotovil, da bodo izkopano zemljino takoj odpeljali iz Celja in jo predali podjetju Nerinvest, ki ima sedež v Andražu nad Polzelo, in je pooblaščeno za zbiranje in predelovanje gradbenih odpadkov. To zemljino bo izbran in za to pooblaščen podizvajalec dodatno pregledal, je povedala Bernarda Podlipnik z okoljskega ministrstva: »Vzorce bo sproti analiziral in na podlagi rezultatov naredil ločena postopka. Ali predelava zemljine ali izvoz v tujino. Ker Slovenija takih odlagališč nima.«

O odvzemu krvi se še pogovarjajo

Redki starši, ki so se uspeli udeležiti sestanka s predstavniki izvajalca del, ministrstva in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) – vabilo na sestanek je bilo namreč izdano zgolj dan prej – so spomnili na že podan predlog, da bi vsem celjskim otrokom testirali kri na težke kovine. Predstavnice NIJZ so dejale, da se o tem še pogovarjajo in spomnile, da pa se izvaja državni biomonitoring, v katerem bodo 260 celjskim otrokom pregledali kri, urin, lase. Iz regije so v projekt vključene OŠ Lava, OŠ Ljubečna in OŠ Štore. Omeniti velja, da je bil vrtec na Ljubečni edin, kjer težkih kovin v zemlji niso našli. Starši so zbrane opomnili, da je izbor šol povsem napačen in da ne bo podal realnega stanja. Predlagali so še, da bi otrokom v okviru sistematskih pregledov testirali kri tudi na težke kovine.

LKK, foto: arhiv NT