Ženska pridržala tatu

Policisti bodo ovadili 44-letnika, ki je včeraj zgodaj popoldne iz kolesarnice stanovanjskega bloka v Cankarjevi ulici v Šmarju pri Jelšah ukradel kolo in se odpeljal proti Kolodvorski ulici. Tam ga je namreč opazila žena lastnika kolesa in stekla za njim.

Moški je nato kolo odvrgel in stekel proti gostinskemu lokalu, v katerem ga je ženska izsledila, ga ujela in celo zadržala do prihoda policistov.

44-letnika, ki je sicer iz Celja, so policisti pridržali in pri njem doma nato opravili še hišno preiskavo. Našli in zasegli so še tri ukradena kolesa.