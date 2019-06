Ženske, ki jim ni vseeno

Ženski Lions klub Celje Mozaik praznuje letos 20-letnico obstoja in ta jubilej članice obeležujejo z različnimi dogodki že celo lionistično leto. To traja od julija do julija. Predsedovanje Cvetke Jurak, ki je tudi ena od 26 ustanovnih članic kluba, se tako izteka, vodenje bo prevzela Štefi Videčnik. Mozaik povezuje 29 žensk različnih poklicev in starosti, vsem je skupno to, da želijo pomagati ljudem.

Že lani so pripravile slavnostno akademijo in nanjo povabile tudi vse nekdanje članice. Sledili so njihovi tradicionalni dogodki, s katerimi zbirajo prispevke za pomoč različnim skupinam ljudi. »Največ pomagamo otrokom iz socialno ogroženih družin in bolnim, a tudi slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, brezdomcem in vsem, ki potrebujejo pomoč,« pravi Cvetka Jurak.

Prepoznavne stojnice

Ena najbolj odmevnih akcij so Mozaikove stojnice, ki jih članice postavijo spomladi, v času miklavževanja in božično-novoletnih praznikov. Same pripravijo različne dobrote in izdelke, ki jih ljudje lahko dobijo v zameno za dobrodelne prispevke. Temu je namenjen tudi vsakoletni Festival dežnikov. Letos so članice pripravile tudi akcijo zbiranja očal za ljudi v deželah, kjer si jih ne morejo privoščiti. Opremile so sobo za zaslišanje zlorabljenih otrok, spodbujajo nadarjene otroke, omogočajo šole v naravi, počitnice ob morju … »Ne spreminjamo sveta, ampak prižigamo iskrice v očeh in izvabljamo nasmehe ter zbujamo upanje v lepše življenje,« poudarja Jurakova in dodaja, da če osrečijo eno družino in otroka, je to zagon za nadaljnje delo.

Odličen projekt

Ob peti obletnici projekta Donirana hrana so članice Mozaika pripravile novinarsko konferenco in ga podrobneje predstavile, saj se je iz lokalnih začetkov razvil v največji projekt slovenskih lions klubov in so nanj še posebej ponosne.

Zamisel o zbiranju viškov hrane v trgovinah in razdeljevanju med tiste, ki jo potrebujejo, je sicer nastala v Mariboru, prve pa so jo izpeljale članice kluba Mozaik. V začetku so prostovoljke in prostovoljci v Celju vsak večer pred zaprtjem trgovskih središč prevzemali hrano, ki bi ji sicer kmalu potekel rok uporabe, in jo vozili v hišo za brezdomce, se spominja Lorena Hus, ki je koordinatorica projekta pri Mozaiku in nekdanja predsednica kluba: »Ko smo prvi večer pripeljale hrano do brezdomcev, se nam je zdelo, da smo odkrile svet.«

TC, foto: arhiv LK Celje Mozaik

Dobrodelna tržnica ter projekta Donirana hrana in Tečem, da pomagam, s katerim so lionsi v nedeljo zbirali sredstva za obnovo napisov v brajici v parku za slepe in slabovidne v Medlogu. Obiskovalci so lahko za nekaj minut podoživeli svet slepih.