Ženske še vedno padajo po stopnicah

V sodobni družbi nasilje ni nobena rešitev. Še več. Brutalen napad na sodnico je tudi napad na pravno državo, da ne rečemo na temelje civilizirane družbe. Tako glasni in odločni so bili pred dnevi odzivi ob napadu v Mariboru. Zdaj ko kaže, da je žrtev zgolj slučajno tudi sodnica, je družba onemela. Kaj reči, ko pa menda statistika pravi, da tako ali tako vsaka peta pada po stopnicah?

Ema je bila z možem 18 let. Imela sta skupen dom in skupnega otroka. Družino si je ustvarila s predanostjo in z vero, da bo trajala. Morda na prve črne oblake ni bila dovolj pozorna. Kaj pa so en zaničljiv pogled, nesramna pripomba ali jezna zmerljivka? Vsak ima kdaj slab dan. A Emin mož je imel počasi slabe dneve drugega za drugim. Stemnilo se je vedno pogosteje in vedno močneje. Sovražnost v pogledu se je stopnjevala, nesramnost v obnašanju je počasi od hiše odgnala vse obiske družine in prijateljev, grobost njegove fizične bližine je postajala vedno bolj neprijetna. Na neki točki je bila Ema sposobna treznega uvida v svoj položaj. »Videla sem, v katero smer gre njegovo ravnanje, in nenadoma dojela, da nikoli ne bo bolje. Da bo slabše. Veliko slabše. In da bo čez deset let moje življenje v tej zvezi neznosno.« Odločila se je, da iz negativne spirale družinskega nasilja izstopi, še preden bo prepozno. »Mnoge na mojem mestu pravijo, da v zvezi ostajajo zaradi otrok. Jaz sem prav zaradi otroka zbrala moč in odšla.«

Društvo SOS-telefon je najstarejša brezplačna telefonska linija za pomoč žrtvam, ki doživljajo nasilje. Letos obeležuje trideset let delovanja. Namenjen je predvsem ženskam in otrokom za zaščito pred nasiljem in podporo pri zavestnem spreminjanju lastnega življenja. V vseh teh letih je društvo naredilo tudi izjemno delo na področju izobraževanja in ozaveščanja o nesprejemljivosti nasilja v družini in družbi nasploh.

Ko govorimo o nasilju v družini, je to družbeni problem, ki ga je zelo težko izkoreniniti. To bo zagotovo še zelo dolga pot in prispevek vseh ustanov, nevladnih organizacij ter društev je izjemno pomemben. Od leta 1989, ko je kot prvi začel delovati SOS-telefon, se je do danes na srečo že veliko spremenilo. Tako na zakonodajnem področju kot tudi v pogledu družbe na nasilje. Še vedno so odkriti primeri družinskega nasilja le vrh ledene gore. Žrtve še vedno težko spregovorijo o tem, kaj se jim dogaja, in še težje to prijavijo pristojnim ustanovam. Ne glede na vsa naša prizadevanja je nasilje v družinskem krogu za vsako prizadeto posameznico še vedno tabu tema.

Številka SOS telefona, za otroke in ženske žrtve nasilja je 080 11 55