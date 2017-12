Zgodovinski trenutek za čiste Konjice

V obrtni coni Konus so danes priključili objekte na javno kanalizacijsko in vodovodno omrežje, kar bo omogočilo čiščenje industrijskih in odpadnih vod. Po besedah konjiškega župana je to zgodovinski trenutek, kajti že dolga leta iz območja nekdanje tovarne Konus stekajo v Dravinjo onesnažene industrijske odplake, ki onesnažujejo Dravinjsko dolino.

Projekt izgradnje infrastrukture v poslovni coni Konus se je s podpisom pogodbe začel septembra lani in se končal julija letos. Danes so svečano oznanili, da so naredili konec industrijskemu onesnaževanju v Dravinjski dolini, pravi konjiški župan Miran Gorinšek.

Vrednost nove komunalne infrastrukture v skupni dolžini skoraj kilometer in pol je znašala 370 tisoč evrov. Župan je navdušen nad napredkom v čisto okolje v konjiški občini.

Odvajanje in čiščenje bo javnemu komunalnemu podjetju Slovenske Konjice, ki upravlja z omrežjem, letno prineslo približno 49 tisoč evrov prihodkov.

BGO