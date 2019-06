Zgornji trg bogatejši za pokrit paviljon

Zgornji trg v Šentjurju je bogatejši za pokrit paviljon in novo zasnovo vrta. Številna športna društva in klubi pa se veselijo energetske obnove stavbe v Športnem parku. Za obe naložbi, skupaj vredni okoli 300.000 evrov, je Občina Šentjur pridobila sofinanciranje v višini skoraj 70.000 evrov.



Vrt Ipavčeve hiše je po novem s krožno potjo povezan s pokritim prireditvenim prostorom in šentjursko glasbeno šola. Obiskovalci že lahko občudujejo nov paviljon, ki ga je zasnovala arhitektka Nina Čebela. Paviljon, ki ga sestavljajo kamniti portali, pokriti s steklom, bo gostil protokolarne obrede, uradniške sprejeme, podpise listin in poroke. Obiskovalci bodo lahko posedeli in se družili ob različnih kotičkih, nameščenih ob poti. Šentjurski župan mag. Marko Diaci je zadovoljen, da so s projektom, ki so ga začeli lani, v letu evropske kulturne dediščine in v letu obletnic smrti Benjamina in Gustava Ipavca, lepšo podobo vdahnili vrtu. “Škarpa, ki je na nek način podpirala vrt, je bila dotrajana. Zgradili smo novo škarpo in povsem na novo uredili vrt. S tem smo naredili pomembno potezo. Projekt je po mojem mnenju res lepo uspel.”

Stavba v Športnem parku Šentjur, kjer imajo svoje prostore med drugim športna zveza, atletski, plezalni in nogometni klub, pa tudi Študentski klub mladih Šentjur, ima novo fasado in stavbno pohištvo. Hkrati je dočakala nekaj preureditev notranjosti. Občina je tako izboljšala prostorske pogoje za športne kulturne in umetniške dejavnosti ter za pripravo in izvedbo različnih dogodkov. “Športni park je bil zgrajen pred precej leti. Sedaj je lepo obnovljen in verjamem, da bo služil svojemu namenu,” je dodal Diaci. Večino denarja za energetsko obnovo je občina zagotovila v proračunu, z manjšim deležem ji je pomagala tudi Fundacija za šport.

TS

Foto: Robert Gajšek