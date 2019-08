Žilnik uspešno debitiral na velenjski klopi

V soboto sta bili odigrani dve tekmi 4. kroga v 1. slovenski nogometni ligi, obe, tako Aluminij – Rudar kot Mura – Maribor, sta se končali z izidom 1:1.

Na velenjski klopi je z oslabljenim moštvom uspešno debitiral celjski trener Jani Žilnik, v Kidričevem je pri vodilni ekipi lige iztržil točko. Gostitelji so povedli v 23. minuti, za »knape« je v 59. minuti izenačil Rijad Kobiljar, z izjemno natančno odmerjenim strelom z dvajsetih metrov v levi zgornji kot domačih vrat. To je zelo dobra popotnica za tekmo prihodnjo nedeljo z Olimpijo, za nov dvoboj z bržkone takrat vodilnim moštvom na lestvici. Rudar, Celje, Maribor in Sežana, ki so zbrali po tri točke, si delijo šesto do deveto mesto. V primeru današnje zmage Domžal bodo na repu razpredelnice.

DŠ

Foto: SHERPA