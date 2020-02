Živahno dogajanje ob kulturnem prazniku

Muzeji, knjižnice, galerije in druge ustanove pripravile številne brezplačne programe in oglede

Na dan slovenskega kulturnega praznika bo v muzejih, galerijah, knjižnicah, gledališčih in drugod zelo živahno, saj se bodo po pričakovanju te kulturne ustanove šibile od velikega števila obiskovalcev, ki se radi odzovejo na ponujene in večinoma brezplačne praznične programe. Najbolj bogata ponudba se obeta v Celju kot osrednjem kulturnem središču regije, marsikaj zanimivega so kulturni ustvarjalci pripravili tudi drugod.

V Pokrajinskem muzeju Celje bo tako na Prešernov dan od 10. do 16. ure prost vstop za ogled vseh stalnih in občasnih zbirk, tudi razstav Mesto pod mestom in Celjski grofje. Ob 11. uri bo voden ogled po razstavi Čast in slava, ki prvič predstavlja medalje, odlikovanja in značke, ki jih pokrajinski muzej hrani v svojih zbirkah in dopolnjujejo vedenje o pestri, zlasti vojaški zgodovini Celja in okolice. Poleg vojaških odlikovanj so na ogled spominske medalje in značke, večinoma iz časa Avstro-Ogrske. Po razstavi bo obiskovalce vodil njen avtor mag. Damir Žerič.

V Muzeju novejše zgodovine Celje (MNZC) bodo ta dan obiskovalcem omogočili brezplačen ogled vseh stalnih in občasnih razstav. Pripravili bodo tudi vodene oglede in sicer po spominski sobi v Starem piskru (10.00), občasni razstavi Kulturo ljudstvu!100 let Kulturnega društva Svoboda Celje (16.00) in v Fotohiši Pelikan. Muzejski prostovoljci in demonstratorji pa bodo skrbeli za živahen utrip v ulici obrtnikov in v muzejski lekarni na Stalni razstavi Živeti v Celju. V MNZC bodo ob 11. uri pripravili tudi tradicionalno Prešernovanje v Prešernovi ulici, kjer bo na odprtem odru druženje ob prebiranju slovenske poezije. V otroškem muzeju bodo dopoldne pripravili Hermanovo družinsko ustvarjalnico ob razstavi Zemlja, barvit planet.

Tudi v Zgodovinskem arhivu Celje (ZAC) in v Zavodu Celeia Celje so se programsko vključili v obeleževanje slovenskega kulturnega praznika. V arhivu so tako že včeraj dopoldan pripravili vodstvo po razstavi Dekade: petdeseta 1950-1959, ki ga je izvajal dr. Aleksander Žižek. Tudi danes ob 11h bodo obiskalcem na ta način omogočili ogled zanimive razstave o dogajanju v Celju petdesetih letih prejšnjega stoleja, vodnik po razstavo pa bo direktor Zgodovinskega arhiva Celje, dr. Borut Batagelj.

V Zavodu Celeia Celje, kjer so bili v četrtek soorganizatorji slavnostne prireditve Mestne občine Celje ob kulturnem prazniku in podelitve celjskih zvezd, bodo popoldan v Likovnem salonu (18.00) pripravili vodstvo po razstavi Mesta prevare III z avtorico Ano Čigon. Ta dan bodo omogočili tudi prost vstop na celjski Stari grad.

Mikavno v gledališču in kinu

Zanimivo bo tudi na gledaliških deskah in na filmskem platnu. V Gledališču Celje bo na malem odru (19.30) uprizoritev tragične farse Oče francoskega dramatika srednje generacije Floriana Zellerja v režiji Jerneja Kobala. Igra je izmuzljiva pripoved o dementnem očetu in njegovih najbližjih, ki se soočajo in spopadajo s to srhljivo boleznijo. Avtor je zanjo prejel vse najprestižnejše evropske nagrade, od Molièrove do vseh britanskih nagrad za dramatiko. Igrajo jo povsod po Evropi, celo na londonskem West Endu in newyorškem Broadwayu.

V Mestnem kinu Metropol bodo na dan kulturnega praznika predvajali kar tri predstave. Filmski program bo začela otroška matineja s predstavo Loti in izgubljeni zmaj, nadaljeval ga bo francoski celovečerec Nesrečniki, ki je navdihnjen z nemiri, ki so leta 2005 pretresali Francijo in ponuja insajderski vpogled v brbotajoči kotel pariškega predmestja Montfermeil. Dolg filmski dan bo sklenila drama Resnica, iskriva refleksija o razmerju med materjo in hčerko, v kateri prvič skupaj igrata legendarni Catherine Deneuve in Juliette Binoche.

ROBERT GORJANC



Foto: SHERPA