Živahno poletno dogajanje

Četudi se te dni zdi, da so poletje in poletne temperature še daleč od nas, je pred nami junij in začetek projekta Poletje v Celju 2019, knežjem mestu. Tudi letos bo festival po besedah glavnega organizatorja Zavoda Celeia Celje program zelo raznolik in za različne okuse.

S projektom Poletje v Celju, knežjem mestu, Mestna občina Celje bogati kulturno dogajanje v mestu. Pri pripravi programa so na zavodu Celeia Celje sledili sodobnemu konceptu kulturnih dogajanj v urbanih prostorih in zato so kulturo postavili v mestno središče, pravi referentka za stike z javnostmi Jerneja Kolar.

Programska ponudba bo tudi v letošnjem letu zelo živahna, saj jo bo poleg profesionalne ponudbe sooblikovala ljubiteljska kultura. Tudi letos bo v mestu čutiti festivalski utrip.

Odprtje poletja v Celju bo tudi letos na poletno muzejsko noč. Če bo vreme naklonjeno, se bo celjsko poletje zaključilo s prireditvijo Dežela celjska vabi, ko bo srednjeveška dediščina obarvala dogodke v mestnem središču in na Starem gradu. Mestna občina Celje je za realizacijo projekta namenila 27 tisoč evrov.

BGO