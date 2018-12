Žive jaslice tudi v Lokrovcu

V zadnjem obdobju se pojavlja običaj postavljanja živih božičnih jaslic. Te bodo ob 15. uri postavili v celjskem Lokrovcu, kjer pripravlja dogodek gasilsko društvo Lokrovec-Dobrova. Sodelujejo prav tako krajani. V Lokrovcu bodo žive jaslice postavljene že enajsto leto, letošnja novost pa bo, da bo božična zgodba odpeta.

O današnjem dogodku v Lokrovcu predsednik tamkajšnjega gasilskega društva, Pavel Stermecki:

Žive jaslice bodo postavljene pod Dimčevim skednjem, v bližini avtobusnega postajališča.

Po današnjih živih jaslicah, bodo v Lokrovcu vanje postavili kipe. Takšne jaslice bodo na ogled vse do praznika treh kraljev, to je do 6. januarja.

BJ

Foto: Pixabay