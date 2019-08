»Življenje je dosti bolj podobno skladbi kot matematični enačbi«

Boštjan Štrajhar se je po študiju in diplomi iz waldorfske pedagogike v Angliji vrnil v Slovenijo, kjer se je lotil še znanstvenega magistrskega študija antropologije. Pri tem je poglabljal znanje s področja otrokovega razvoja. Teoretično in praktično se je ukvarjal s psihoanalizo ter preučeval zgodovino otroštva. Poleg raziskovanja otroštva ga je pritegnila tudi epistemologija, kjer je povezoval spoznanja kvantne fizike, psihoanalize in lastne izkušnje v zaključeno celoto. Skoraj dvajset let je bil vpet v poučevanje. Enajst let je kot učitelj in razrednik poučeval na Waldorfski šoli Ljubljana, leta 2011 je postavil temelje šole v Celju, dve leti kasneje se je šola, ki jo je do lani vodil kot ravnatelj, preselila v Žalec, kjer je odprla tudi vrtec. Po skoraj dvajsetih letih učiteljevanja se podaja na novo poslovno pot. Avgusta je prevzel vodenje javnega zavoda, ki v Savinjski dolini skrbi za razvoj in promocijo kulture, športa in turizma. Njegov moto pa ste prebrali že v naslovu. »V skladbi se matematična natančnost prepleta z umetnostjo, glasbo slišiš, enačba pa je bolj v domeni enostranskosti, torej samo intelekta. Zato je življenje bolj podobno skladbi,« pojasni.

»S strokovnimi vodji bom najprej pregledal uresničene programe ter preveril, kaj je treba v tem letu še izpeljati. Zavod ima odlične programe, edina stalnica v vseh poslovnih procesih pa je sprememba, saj brez te ni razvoja. Tako kot sta pomembni odgovornost in samoiniciativnost zaposlenih, se mi zdi pomembno tudi njihovo zadovoljstvo,« je povedal ob vstopu v novo obdobje. A Štrajhar ni zgolj vodja, prej ravnatelj in danes direktor je predvsem človek. »Sem oče štirih otrok, harmonikar, navdušen ›električni‹ gorski kolesar, rad imam dobro hrano in seveda kakovostno pivo. Vse, kar delam v življenju, delam predano in s srcem, saj je življenje prekratko, da bi zapravljal čas z nečim, v čemer ne vidim (več) smisla. Seveda pa to ne pomeni, da so moji cilji izključno hedonistični, še manj v nenehnem iskanju sreče. Sreča je danes napačno razumljena in kot taka zelo popačena in precenjena,« meni sogovornik.

Več v tiskani izdaji Novega tednika.

LEA KOMERIČKI KOTNIK

Foto: SHERPA